Pd: Letta, incrostato di maschilismo, serve cura shock

ROMA, 30 MAR - "Io faccio il rompighiaccio. Ho scelto di proporre due capigruppo donna, che sono due vertici del Pd. Ma in questi giorni ho dovuto combattere contro le critiche di maschi, bianchi, cinquantenni che mi dicevano: due donne pur che sia? ". Lo dice Enrico Letta a Dataroom su Corriere.it. "La situazione del Pd è incrostata di un maschilismo per il rompere il quale c'è bisogno di gesti forti. Quando sono arrivato c'erano undici figure maschili ai vertici. Quando mi hanno chiamato a Parigi per convincermi a fare il segretario ho detto: scegliete piuttosto un segretario donna. C'è bisogno di una cura shock per un sistema anchilosato". (ANSA).