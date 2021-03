Bollette: da aprile +3,8% per l'elettricità, +3,9% gas

ROMA, 29 MAR - Il trend di crescita dei prezzi delle materie prime porterà nel secondo trimestre dell'anno ad un aumento delle bollette dell'energia per la famiglia tipo in tutela del 3,8% per l'elettricità e del 3,9% per il gas. Secondo Arera, per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell'anno compreso tra il primo luglio 2020 e il 30 giugno 2021 sarà di circa 517 euro, (-0,7%) rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente con un risparmio di circa 4 euro su base annua; per la bolletta gas la spesa sarà di circa 966 euro (-5,2%) con un risparmio di circa 52 euro su base annua. Il risparmio complessivo annuale sarà di circa 56 euro. (ANSA).