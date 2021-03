Il teatro in ginocchio, virale il video girato alla Venaria

TORINO, 29 MAR - Diventa virale il video-manifesto realizzato da artisti indipendenti nei suggestivi spazi della Reggia della Venaria Reale (Torino) per riflettere sulla situazione che il teatro vive da più di un anno e che non sta solo mettendo in ginocchio un'intera categoria di lavoratori dello spettacolo, ma sta anche privando tutti della possibilità di continuare a nutrire mente e spirito. In 48 ore ci sono state 593 condivisioni e 18.400 visualizzazioni. Il regista Cosimo Morleo ha creato "L'artista incontra se stesso" per raccontare la nostalgia dell'artista che nasce proprio dall'urgenza di puntare i riflettori su questa situazione di stallo: l'artista "si manca" e "ci manca". La EkoDance Company - diretta da Pompea Santoro - con le coreografie di Paolo Mohovich e i costumi di Jorge Gallardo racconta questa mancanza e questo vuoto con una narrazione poetica ed elegante, accompagnata dal Cantico dei Matti di Bianca D'Aponte (interpretata da Brunella Selo e Fausto Mesolella). Danzatori e acrobati si incontrano, prima singolarmente e poi insieme, nella doppia veste di visitatori e artisti all'interno delle sale espositive del museo e per la scena finale su un palco immaginario nella Galleria Grande, allo stesso tempo pubblico e artisti. Un incontro impossibile, irrealizzabile, surreale, ma proprio per questo estremamente poetico. (ANSA).