Mattarella,auguri a Aeronautica in ultimo anno mio mandato

ROMA, 29 MAR - "L'anno scorso a causa dell'esplodere della pandemia questo incontro non è potuto avvenire, quest'anno - anche perchè è l'ultimo del mio mandato - non potevo e non volevo farne a meno". Lo ha sottolineato il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'Aeronautica Militare, in occasione del 98° anniversario della fondazione. "98 anni sono tanti, rappresentano una storia importante. Ed è una sottolineatura della realtà importante che l'aeronautica rappresenta per il Paese. Siete - ha detto ancora il capo dello Stato - una grande risorsa per la repubblica, in questo momento così difficile, segnato dalla pandemia, dall'angoscia, dalle difficoltà di carattere sanitario, economico e sociale. Siete impegnati in prima linea e lo fate con professionalità e generosità, in tutti i campi, L'Aeronautica è un riferimento decisivo per conservare e distribuire il vaccino a tutto il Paese. Questo impegno gravoso non ha in alcun modo distratto l'arma dai suoi impegni istituzionali. Rivolgo infine un augurio alle frecce tricolori, una delle e ccellenze e dei simboli del nostro Paese". (ANSA).