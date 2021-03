Pusher indagato per morte figlia eroe Sars dopo overdose

ROMA, 29 MAR - C'è un primo indagato in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la ragazza di 21, figlia del medico-eroe Carlo, trovata priva di vita sabato in un appartamento in zona Cassia a Roma. La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione dello spacciatore siriano, arrestato ieri per detenzione di droga, che si trovava agli arresti domiciliari nell'immobile teatro della tragedia. Nei suoi confronti i pm contestano "morte come conseguenza di altro reato". L'autopsia della ragazza, fissata in un primo momento per oggi pomeriggio, si svolgerà domani all'istituto di medicina legale del Gemelli. (ANSA).