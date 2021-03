Covid:calcetto 'clandestino',squadre multate per 4 mila euro

ISERNIA, 29 MAR - Il triplice fischio finale l'hanno dato i carabinieri, insieme a multe salatissime. E' finita così una partita di calcetto 'clandestina' in tempi di covid ad Agnone, in provincia di Isernia, per un totale di 4 mila euro di sanzioni a 10 persone. I ragazzi provenivano tutti da altri comuni dall'Alto Molise, violando anche le norme sugli spostamenti. (ANSA).