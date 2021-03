Caso Sputnik, il premier slovacco annuncia le dimissioni

(ANSA-AFP) - BRATISLAVA, 28 MAR - Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha annunciato l'intenzione di dimettersi, dopo le forti critiche per la gestione della crisi sanitaria e per la decisione di acquistare dosi del vaccino russo Sputnik V senza informare i partner al governo. Matovic ha tuttavia affermato di voler restare come ministro delle Finanze. Il politico slovacco non ha specificato quando si dimetterà , dicendo di voler fare uno scambio di posti con l'attuale titolare delle Finanze, Eduard Heger. (ANSA-AFP).