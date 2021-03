Vaccini: in Lombardia somministrate 82% dosi ricevute

MILANO, 28 MAR - In Lombardia sono state somministrate 1 milione 485.384 dosi di vaccino anticovid su un milione 807.890 ricevute. Si tratta quindi dell'82%. Sono state utilizzate quasi tutte le dosi di Pfiizer (un milione 169.080 su 1 milione 231.290 arrivate), il 58% di quelle di AstraZeneca (260.256 su 447.600) e il 43% di Moderna (56.048 su 129.000). Agli over 80 sono andate 725.923 dosi, di queste 49.577 hanno permesso di fare la prima vaccinazione al 100% degli ospiti in rsa e l'80% della seconda, mentre al personale scolastico sono state fatte 219.320 prime vaccinazioni. (ANSA).