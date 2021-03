Covid: controlli alla Darsena e in parchi Milano

MILANO, 28 MAR - Si sono concentrati sui Navigli e sulla Darsena i controlli della Polizia locale di Milano in questa domenica assolata che ha visto parecchi milanesi frequentare anche i parchi cittadini. I 'ghisa' presidiano la zona della Darsena per verificare il rispetto delle normative anti assembramento e l'uso corretto delle mascherine. Le forze dell'ordine sono state impegnate anche per due distinte manifestazioni. Una in piazza della Scala, promossa anche dalla sigla 'Io apro', l'altra all'Arco della Pace. I manifestanti protestavano contro le limitazioni imposte dalle norme anti pandemia. (ANSA).