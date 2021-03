Covid: Veneto, +1.759 casi e 17 decessi in 24 ore

VENEZIA, 27 MAR - Diminuisce oggi la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, e migliora la situazione clinica, con una discesa dell'occupazione nelle terapie intensive, assieme a un calo dei casi attualmente positivi. Il dato emerge dal bollettino regionale. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 1.759, che portano a 377.259 i contagi da inizio pandemia; i morti da ieri sono 17, con il totale a 10.517. Gli attuali positivi sono 39.231 (-125). Nei reparti non critici i posti letto occupati sono 1.808, +3 rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive vi sono 274 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri. (ANSA).