Biden invita Putin e Xi al summit sul clima

WASHINGTON, 26 MAR - Il presidente americano Joe Biden ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping al summit virtuale sul clima che si svolgerà in aprile in occasione della Giornata della Terra: lo rendono noto fonti. Il summit, organizzato dagli Stati Uniti, si terrà il 22 e 23 aprile e vi parteciperanno circa 40 leader mondiali. La decisione di organizzarlo è stata presa da Biden per segnare il ritorno degli Usa nell'accordo di Parigi che era stato ripudiato dall'ex presidente Donald Trump. (ANSA).