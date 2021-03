Grillo con Cingolani a gruppi M5S, "io elevato, lui supremo"

ROMA, 26 MAR - A sorpresa Beppe Grillo e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani si sono collegati alla congiunta dei gruppi M5S, in corso da alcuni minuti e per la quale, inizialmente, era prevista la presenza solo di Marco Morosini per un "corso" sui dossier legati al MiTe. "Il futuro è la transizione ecologica", ha esordito Grillo in un vero e proprio "mini-show", durante il quale ha scherzato: "io sono l'elevato e lui il supremo", ha detto il fondatore del M5S indicando Cingolani. (ANSA).