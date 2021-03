Covid: 15 anziani vaccinati positivi in Rsa Cremona

MILANO, 26 MAR - Vaccinati tra gennaio e febbraio con prima dose e richiamo di Pfizer, 15 ospiti ultra ottantenni di Cremona Solidale, rsa della città e più grande centro di ricovero e assistenza anziani della provincia cremonese, sono comunque stati contagiati dal Covid. Non è ancora stato accertato se il contagio sia avvenuto tra la prima e la seconda dose del vaccino ma comunque le loro condizioni, stando a quanto si apprende, non sarebbero gravi: solo due sarebbero ricoverati in ospedale e tutti gli altri sarebbero asintomatici, segno che comunque il vaccino ha attutito le conseguenze dell'infezione. Dato il numero di casi, se ne stanno occupando con la massima attenzione Ats Val Padana, l'infettivologo di Asst Cremona Angelo Pan e la ricercatrice Claudia Balotta, virologa premiata anche dal presidente Sergio Mattarella per le sue ricerche contro il Covid. Al momento ci sono solo ipotesi: un "normale" caso di scopertura, visto che Pfizer garantisce tutela oltre il 90% ma non al 100%, oppure l'inefficacia contro una variante. Resta inoltre da capire come sia entrato il Covid in una struttura 'blindata' ormai da mesi e, anche su questo fronte, sono in corso delle verifiche. (ANSA).