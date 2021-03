Comunali: indagini Procura su presunti brogli a Voghera

PAVIA, 26 MAR - La polizia giudiziaria questa mattina si è recata in Comune a Voghera (Pavia) per acquisire documenti riguardanti un'indagine su un presunto caso di corruzione elettorale. L'inchiesta è partita in seguito ad un esposto presentato da un gruppo di cittadini, che sostengono di essere stati contattati durante la campagna elettorale per le ultime elezioni comunali nella città oltrepadana (svoltesi nello scorso mese di settembre). Un esponente politico, secondo quanto viene affermato nella denuncia, avrebbe proposto loro una ricompensa in denaro in cambio di voti. La Procura di Pavia, dopo aver ricevuto l'esposto, ha avviato gli accertamenti per far luce sull' episodio. L'odierna acquisizione di documenti in municipio è direttamente collegata a questa azione investigativa. Al momento non risultano indagati. Ma l'indagine è ancora in pieno svolgimento. (ANSA).