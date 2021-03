David, Volevo Nascondermi al top con 15 candidature

ROMA, 26 MAR - Con 15 candidature VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione dei Premi David di Donatello annunciate stamani online dalla sede Rai di Viale Mazzini. Seguono con 14 candidature HAMMAMET di Gianni Amelio e con 13 FAVOLACCE dei D'Innocenzo. Per il miglior attore sono in corsa: Rossi Stuart, Mastandrea, Favino, Pozzetto e Germano. Per la miglior attrice in lizza: Puccini, Cortellesi, Ramazzotti, Loren e Rohrwacher. La cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello andrà in onda martedì 11 maggio, in una prima serata condotta da Carlo Conti su Rai1. (ANSA).