Covid: Tribunale Gorizia, sospese udienze sino al 2 aprile

GORIZIA, 26 MAR - E' stata sospesa l'attività di udienza sia penale che civile al Palazzo di giustizia di Gorizia fino al due aprile, ad esclusione delle attività "assolutamente urgenti", secondo la "prudente valutazione dei magistrati", in seguito "a plurimi contagi verificatisi di recente". Lo ha disposto la presidente facente funzioni del Tribunale, Barbara Gallo, che lo ha comunicato a tutte le parti coinvolte, tra le quali l'Ordine degli Avvocati di Gorizia e gli altri ordini del distretto, la Corte di Appello e la Procura Generale. La disposizione è stata dunque assunta,, come riporta la nota della presidente del Tribunale, considerato che i "contagi potrebbero aumentare ove le diverse persone in attesa di tampone dovessero risultare positive al Covid-19", e dunque "per gravi motivi di sicurezza generale". (ANSA).