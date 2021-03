Covid:Mattarella,ci attende ricostruzione,ripensare sviluppo

ROMA, 25 MAR - "Ci attende ora un periodo di ricostruzione, impegnativo ma ricco di opportunità per ripensare i modelli di sviluppo su cui si fondano le nostre società e renderli più sostenibili e dinamici". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou in occasione del bicentenario dell'inizio della rivoluzione greca. (ANSA).