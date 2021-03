Covid: Renzi,passo avanti condivisione unanime su riaperture

ROMA, 24 MAR - "La condivisione quasi unanime delle sue parole, sia sulla logistica, che sulle riaperture da pianificare per tempo, specie della scuola, questa condivisione unanime è un passo in avanti". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo in Senato, dopo le comunicazioni al Senato del premier Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. (ANSA).