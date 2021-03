Stalking: ex accusa Morgan, chiesto rinvio a giudizio

MONZA, 23 MAR - La Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per il cantante Morgan, alias Marco Castoldi, per stalking e diffamazione ai danni della ex compagna, a sua volta musicista. Secondo quanto emerge dalla denuncia della donna, l'ex leader dei Bluvertigo non avrebbe accettato la sua volontà di interrompere la loro relazione. (ANSA).