Italia's Got Talent: Comello ha Covid, non presenterà serata

UDINE, 23 MAR - Lodovica Comello è risultata positiva al Covid e non presenterà il 24 marzo la finale di Italia's Got Talent. L'artista udinese ha annunciato la sua defezione con un video postato in Instagram, in cui spiega di aver scoperto di essere stata contagiata già alcuni giorni fa, ma di aver atteso fino all'ultimo istante prima di ufficializzare la sua assenza - per il secondo anno di fila: nel 2020 era incinta - nella speranza che il tampone odierno fosse negativo. La cantante e attrice ha tranquillizzato i fan dicendo di aver avuto solo sintomi blandi. (ANSA).