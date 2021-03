Scuola: Bianchi, lavoriamo giorno e notte a riapertura

ROMA, 23 MAR - "Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrando Anci e Upi in videoconferenza. Il ministro ha ricordato di aver chiesto, anche in sede di Consiglio dei ministri, che le scuole siano le prime a riaprire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare". (ANSA).