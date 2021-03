Colorado: identificato sospetto autore strage, ha 21 anni

WASHINGTON, MAR 23 - Il sospetto autore della strage nel supermercato in Colorado è stato identificato: lo ha detto in una conferenza stampa Maris Herold, responsabile della polizia di Boulder, spiegando che non sono ancora stato chiariti i motivi del gesto. L'arrestato ha 21 anni. Sono state identificate anche tutte le vittime della strage, avevano un'età tra i 20 e i 65 ann, ha detto Herold elencando i nomi delle persone che hanno perso la vita. (ANSA).