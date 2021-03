Purchia, bilancio 2020 Regio Torino in equilibrio

TORINO, 23 MAR - "Grazie ad un estenuante lavoro da parte di tutti, stiamo chiudendo il bilancio 2020 in equilibrio sostanziale. Un traguardo importante per un teatro come il Regio, di altissima qualità, ma con un pregresso logrante di passivo". Così il commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, Rosanna Purchia, a margine della presentazione del concerto di solidarietà a sostegno dei profughi della crisi dei Balcani. "Un risultato raggiunto con un percorso di grande rigore sia sotto un punto di visto artistico, sia dei conti, e che fa guardare al futuro con un certo ottimismo", aggiunge. Purchia ha anche annunciato l'intenzione, d'intesa con i sindacati, di mettere a disposizione della città la Galleria Tamagno, all'ingresso del Regio, per la campagna vaccinale. Perché "fare cultura non è soltanto offrire spettacoli - osserva - ma anche dare aiuto concreto, mettendo a disposizione della collettività luoghi, risorse e idee. Abbiamo condiviso con la Regione Piemonte - aggiunge - anche la proposta di sottoporre a vaccinazione il personale dipendente". (ANSA).