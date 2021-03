Liz Taylor, 10 anni fa l'addio ma stella risplende

NEW YORK, 23 MAR - Dieci anni fa scompariva la grande dame del cinema. Il 23 marzo del 2011 moriva Elizabeth Taylor, aveva 79 anni e la morte fu causata da un arresto cardiaco. L'attrice soffriva tuttavia da tempo di cuore. Considerata una delle donne più belle al mondo, la Taylor ha lasciato un'eredità a Hollywood che ha pochi precedenti. Nata alla periferia di Londra da genitori americani, Liz esordì al cinema ancora bambina con film come Torna a casa, Lassie! (1943) e Gran Premio (1944). L'apice del successo arrivò fra gli anni cinquanta e sessanta con, solo per citarne alcuni, La gatta sul tetto che scotta (1958), Improvvisamente l'estate scorsa (1959), Cleopatra (1963), La bisbetica domata (1967). Vinse due volte il Premio Oscar alla migliore attrice nel 1961 per Venere in visone e nel 1967 per Chi ha paura di Virginia Woolf?. La diva fu una delle prime attrici di primo livello a posare quasi nuda su Playboy e sempre tra le prime ad apparire senza veli in un film di circuito. Elizabeth Taylor ebbe anche una tumultuosa vita privata, si sposò otto volte ed ebbe sette mariti. Si unì infatti in matrimonio due volte con Richard Burton. E l'attrice fu anche molto attiva a livello umanitario impiegandosi in battaglie come ad esempio contro l'AIDS. In particolare dopo la morte di Rock Hudson nel 1985 fu tra le fondatrici dell'American Foundation for AIDS Research (AMFAR). (ANSA).