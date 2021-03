Da salute ad appalti, Antitrust presenta proposte a Draghi

ROMA, 23 MAR - Dagli interventi sulle norme per gli appalti pubblici a quelli per la riforma del sistema sanitario, alla riforma dei servizi pubblici locali: il presidente dell'Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi le proposte dell'Autorità per il disegno di legge per la concorrenza. In particolare le proposte riguardano sei aree tematiche: lo sviluppo delle infrastrutture per la crescita e la competitività; la riforma del settore degli appalti pubblici, volta modernizzare e semplificare le regole e le procedure applicabili; gli interventi per assicurare efficienza e qualità dei servizi pubblici locali a beneficio di cittadini e imprese; la rimozione delle barriere all'entrata nei mercati per stimolare la produttività; gli interventi per la promozione di un'economia sostenibile; gli interventi riguardanti il servizio sanitario e il settore farmaceutico. (ANSA).