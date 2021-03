Blinken, Nord Stream 2 cattiva idea per Ue e per Usa

BRUXELLES, 23 MAR - "Il presidente Biden è stato molto chiaro nel dire che crede che il gasdotto" Nord Stream 2 "sia una cattiva idea. Cattiva per l'Europa e per gli Stati Uniti". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel corso di una punto stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando che il progetto è "in contraddizione con gli obiettivi di sicurezza energetica dell'Ue" e potrebbe "minare" gli interessi di Ucraina, Polonia "e di altri alleati". Non si esclude che Blinken parli del dossier con il ministro tedesco Maas. (ANSA).