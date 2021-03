Recovery:Draghi,spendere bene fondi,donne e giovani centrali

ROMA, 23 MAR - "Divenire capaci di spendere i fondi" europei a partire da quelli di Next generation Eu "e farlo bene è un obiettivo di questo governo. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare su donne e giovani". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo a "SUD - Progetti per ripartire", l'iniziativa di ascolto e confronto promossa dal ministro Carfagna. (ANSA).