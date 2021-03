Ragazza accoltellata nel Trevigiano, è grave

TREVISO, 22 MAR - Una ragazza di 26 anni è stata trovata in un fosso a Marocco di Mogliano, nel trevigiano, ferita da otto coltellate. Ad aggredirla è stato un giovane in bicicletta, bloccato dai Carabinieri. La giovane, in gravi condizioni, è stata portata all'ospedale di Treviso. (ANSA).