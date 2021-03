Vaccini: Morra, dirò la mia, no a ricostruzioni detrattori

ROMA, 22 MAR - "Fra poco pubblicherò un video in cui spiegherò nel dettaglio come è andata, veramente, al centro vaccinale di Cosenza. Nel frattempo, consiglio di non alimentarsi con le ricostruzioni dei soliti detrattori". Lo scrive in un post su Fb il senatore e presidente dell'Antimafia Nicola Morra, al centro di polemiche per un suo intervento negli uffici della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza. (ANSA).