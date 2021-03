Perù: Fujimori torna in carcere dopo ricovero in clinica

LIMA, 22 MAR - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori è rientrato in carcere ieri dopo il ricovero in una clinica dovuto alla presenza di un fenomeno di improvvisa diminuzione della saturazione di ossigeno. Lo riferisce oggi il quotidiano La Republica di Lima. Il giornale precisa che l'ex capo di Stato è stato sottoposto ad un test antigenico che ha escluso la presenza di infezione da Covid-19, mentre la sua ossigenazione è tornata progressivamente normale. Il ritorno di Fujimori nelle istallazioni della Direzione nazionale delle operazioni speciali (Diroes) è stato confermato via Twitter dalla figlia Keiko che, per conto del partito Fuerza Popular, ha partecipato ieri sera a Lima ad un dibattito con altri quattro candidati presidenziali in vista delle elezioni dell'11 aprile. Il medico Alejandro Aguinaga aveva chiesto alla Diroes una autorizzazione venerdì scorso, ottenendola, per disporre il trasferimento del suo assistito alla Clinica del Centenario peruviano giapponese, dove è stato più volte ricoverato in passato. (ANSA).