Fonti, ok ministri Ue a sanzioni contro 4 funzionari cinesi

BRUXELLES, 22 MAR - I capi delle diplomazie dei 27, riuniti in presenza, hanno dato il via libera a misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang per le violazioni dei diritti umani sulla minoranza musulmana degli uiguri. Nei giorni scorsi Pechino aveva minacciato ritorsioni, ma il dialogo tra l'Ue e la Cina prosegue. Si apprende da fonti diplomatiche europee. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno approvato anche le sanzioni per undici alti ufficiali birmani coinvolti nel colpo di stato e nella repressione violenta dei manifestanti. (ANSA).