Covid: Spirlì, Calabria non sarà zona rossa

CATANZARO, 22 MAR - La Calabria non sarà zona rossa. E' questo quanto emerso nel corso degli "stati" generali della Calabria convocati dal presidente ff della Regione Nino Spirlì per discutere dell'emergenza Covid. Iniziativa annunciata dallo stesso Spirlì sabato scorso con un post su Facebook dove era scritot "ZONA ROSSA Sto predisponendo, per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell'interesse di Tutti". Parole che avevano fatto pensare all'intenzione del presidente ff di dichiarare zona rossa la Regione. Stamani, invece, durante i lavori, Spirlì ha detto che "si proteggeranno singoli territori o province", aggiungendo: "Circola la voce che Spirlì vuole chiudere la Calabria. Non ho chiavi". Spirlì, nel suo intervento, ha sostenuto che "c'è un aumento dei contagi del 33% fra i giovani da 0 a 18 anni e sommati con i familiari fanno circa il 70%". (ANSA).