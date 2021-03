Christopher Lambert dark ne L'ombra del lupo e It's not over

ROMA, 22 MAR - Christopher Lambert in due pellicole a tinte dark. La prima, disponibile in streaming su Prime Video, prodotta da Vargo Film e distribuito da Draka Distribution, è 'L'ombra del lupo', opera prima diretta da Alberto Gelpi e interpretata da Raniero Monaco di Lapio, Marianna Di Martino, Elisabetta De Vito, Massimiliano Vado con Maria Grazia Cucinotta. Il mitico interprete di Highlander e Premio César per Subway interpreta il professor Moreau che aiuterà il protagonista Nico in un'intricata vicenda legata ad alcuni inquietanti omicidi avvenuti nel bosco. L'attore statunitense naturalizzato francese sarà anche protagonista di 'It's not over', un thriller che si tinge di horror, lungometraggio prodotto sempre da Vargo, le cui riprese inizieranno a giugno in Scozia, opera prima del producer e sceneggiatore Alessandro Riccardi e con co-protagonisti Weronika Rosati e Gianni Capaldi. (ANSA).