Dl sostegni: Faraone (Iv),bene necessario altro scostamento

ROMA, 22 MAR - "Le risorse nel decreto sostegno non bastano ed è necessario fare subito un altro scostamento per riparare la ferita di un paese spaccato a metà tra garantiti e non : chi ha lo stipendio sta vivendo un film e chi è sul mercato sta morendo. Nostro dovere etico prima che politico è non lasciare indietro nessuno. Bene il nuovo iter di distribuzione delle risorse ma dobbiamo fare un nuovo scostamento il prima possibile perché quelle disponibili non bastano: so che non potremmo risarcire per intero tutti, solo i vaccini ed il conseguente ritorno al lavoro possono far recuperare le perdite integralmente, ma dobbiamo fare di tutto per tutelare gli autonomi": così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a SkyStart. (ANSA).