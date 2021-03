Covid:Bergamini,bene candidare personale sanità a Nobel pace

ROMA, 22 MAR - "Sono molto felice per la candidatura del nostro personale sanitario al premio Nobel per la Pace 2021. Un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio e gratifica l'impegno e lo spirito di sacrificio di tutti i nostri medici e infermieri che, per primi nel mondo occidentale, hanno affrontato l'impatto catastrofico della pandemia e, senza sosta, continuano a lottare contro un nemico molto pericoloso, il COVID 19. E' questa un'ulteriore conferma, altamente simbolica, per l'enorme contributo di generosità che il nostro Paese ha saputo dare". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di stato ai rapporti con il Parlamento del Governo Draghi, ospite di Start a Skytg24. (ANSA).