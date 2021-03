Roma: Calenda, non butto mio lavoro, io candidato, Pd decida

ROMA, 22 MAR - "Con il Pd in questo momento abbiamo ripreso a parlarci. Da ottobre lavoro su Roma per far funzionare la capitale che ha avuto il più grave peggioramento e non voglio buttare questo lavoro. Gli unici due candidati in campo siamo io e la Raggi. Io Lavoro. Poi Letta farà le sue analisi. Cercare un fronte largo., non strappare, io partecipo a tutti i tavoli e vado avanti". Lo dice Carlo Calenda di Azione a Rainews24. "Io - sostiene - non mi posso candidare alle primarie del Pd perchè non ne faccio parte. Di primarie, poi, si parla da ottobre e ovviamente non si fanno. E' un sistema con cui si prende del tempo, tant'è che quando trovano un potenziale candidato come Gualtieri dicono che non si fanno..." "Io - ribadisce - sono disponibile a costruire un programma e una squadra insieme con il Pd e oltre. Ma deve decidere il Pd. Quando deciderà cosa fare ci sederemo e decideremo". E Zingaretti? "Ha già chiarito che non intende candidarsi a sindaco di Roma". (ANSA).