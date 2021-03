Birmania: rilasciato il giornalista della Bbc

(ANSA-AFP) - YANGON, 22 MAR - La Bbc ha reso noto che il suo giornalista birmano prelevato venerdì scorso nella nella capitale da uomini non identificati, Aung Thura, è stato rilasciato. "Il giornalista della BBC detenuto, Aung Thura, è stato rilasciato in Birmania pochi giorni dopo essere stato arrestato", ha riferito la BBC World News, aggiungendo che l'uomo era stato prelevato da uomini in borghese venerdì mentre lavorava davanti a un tribunale nella capitale Naypyidaw. (ANSA-AFP).