«Scuola in presenza», mobilitazione in 30 piazze italiane e pugliesi

Da Milano a Roma, da Vicenza a Messina: in 30 piazze italiane genitori, insegnanti e studenti si ritroveranno domani domenica 21 marzo per chiedere a gran voce l'apertura immediata della scuola e la ripresa delle lezioni in presenza. "Le istituzioni italiane avrebbero dovuto trovare già ad inizio di questo anno scolastico una soluzione per garantire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione ma a più di un anno dall'inizio della pandemia l’unica risposta alla diffusione del contagio è stata sempre quella di chiudere le scuole" spiega Lisa Jucca, tra i rappresentanti della Rete Nazionale 'Scuola in Presenza' che ha organizzato la mobilitazione.

Tutta Italia chiederà la salvaguardia del diritto all'Istruzione primariamente per i minori di Puglia e Campania, le due regioni che in un anno contano in assoluto meno giornate di didattica in presenza rispetto a tutte le altre; è per questo che domani il Coordinamento “La Scuola che vogliamo – Scuole diffuse in Puglia” in collaborazione con il Coordinamento “Scuole Aperte Campania” ha organizzato una tavola rotonda dal titolo: “Scuole a Sud: perché è così facile chiuderle?”

“Vogliamo narrare ai più la trama di quel processo così doloroso che rappresenta la chiusura delle Scuole in Campania e in Puglia già da Ottobre scorso – spiega Terry Marinuzzi - vogliamo raccontare una storia di ignoranza istituzionale dei bisogni fondamentali dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi; una storia di negazione della dignità delle donne e del loro diritto al lavoro, una storia di progressiva disgregazione sociale in un momento storico in cui fiducia e coesione rappresentano per la collettività i beni più importanti.”

Ospite del dibattito la dott.ssa Clementina Sasso del Team di ricercatori d scienziati “pillole di ottimismo” che metterà in evidenza la mancanza di studi approfonditi e di serie evidenze scientifiche sul contagio a scuola e fra bambini; la Presidente di “Scuole Aperte Campania” Palmira Pratillo che racconterà della distorsione di notizie da parte dei mass media e della forza propulsiva di tanti genitori ed insegnanti determinati a difendere il diritto all'Istruzione per tutti.

Per la Puglia interverrano Tiziana Magrì, coordinatrice del gruppo “Genitori Scuole Taranto” e Andreana Ileano per l'Associazione “Genitori speciali” di Altamura (Bari).

L'evento sarà trasmesso in diretta oggi alle ore 18 sulla pagina Facebook: La Scuola che vogliamo - Scuole diffuse in Puglia.