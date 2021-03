Terremoti: 'sciame sismico' sull'Etna, scossa magnitudo 2.8

CATANIA, 21 MAR - Uno sciame sismico di almeno 16 scosse, di magnitudo comprese tra 1.1 e 2.8, è stato registrato sull'Etna dalle 5.34 alle 11.34 sull'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. La maggior parte sono stati localizzati tra Pietrafucile e Sant'Alfio. Gli eventi di maggiore energia, due di magnitudo 2.3 (alle 08.57 e alle 10.08) e uno ciascuno 2.2 (alle 10.24) e 2.8 (10.09) sono stati avvertiti nettamente dalla popolazione di diversi paesi alle pendici del vulcano, come Zafferana Etnea. Al momento non si hanno segnalazione di danni a cose o persone. Per l'Ingv-Oe di Catania lo sciame sismico è una "evoluzione normale per una struttura vulcanica", eventi che "ci sono sempre stati e continueranno ad esserci" perché fanno parte "della storia geologica dell'Etna". (ANSA).