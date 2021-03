Harry, perdere la mamma mi ha lasciato un buco dentro

ROMA, 20 MAR - In una prefazione ad un libro per i figli di operatori sanitari morti a causa della pandemia di coronavirus, il duca di Sussex ha citato il dolore che ha sofferto per la morte di sua madre, la principessa Diana, avvenuta nel 1997, quando il principe Harry aveva 12 anni. Una perdita, come ha scritto lui stesso, che ha lasciato "un enorme buco dentro di me" ma che alla fine è stato riempito di "amore e sostegno". Il libro, Hospital By the Hill, scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, racconta la storia di un giovane la cui madre è morta mentre lavorava in prima linea in un ospedale, durante la crisi del Covid. Il libro, scrive il Guardian online, verrà consegnato la prossima settimana a bambini che hanno subito un lutto simile, come parte del National Day of Reflection, un'iniziativa del governo per celebrare l'anniversario dell'inizio del blocco nel Regno Unito. "Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e anche se vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia possa darti conforto nel sapere che sei non solo ", ha scritto il principe Harry nella prefazione. "Quando ero un ragazzino ho perso mia madre. A quel tempo non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme buco dentro di me. So come ti senti e voglio assicurarti che nel tempo quel buco sarà riempito con così tanto amore e sostegno", ha affermato nel testo il principe. (ANSA).