Scuola: Venezia,protesta mamme 'no Dad', oltre 200 in sit in

VENEZIA, 20 MAR - Protesta oggi a Venezia di un comitato di circa 250 "Mamme no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro la scuola a distanza e in favore del rientro degli studenti in aula. "Rivoglio i miei compagni e le mie maestre" c'era scritto sugli striscioni e i manifesti, e ancora "la vera scuola è solo quella in presenza al 100%"., "chiudiamo gli schermi, riapriamo le scuole !". L'iniziativa, svolta nel rispetto delle norme di distanziamento, tutti i i partecipanti con mascherina, è durata circa un'ora. Al termine le mamme no dad hanno creato un grande girotondo nel quale ciascuna coppia teneva per mano il lato di una maglietta colorata, per assicurare il distanziamento interpersonale. (ANSA).