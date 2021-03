Vaccini: in Veneto prime somministrazioni da medici famiglia

VENEZIA, 20 MAR - Sono iniziate in Veneto stamane le vaccinazioni anti-Covid effettuate dai medici di famiglia. La prima dose di vaccino è stata inoculata alle ore 8 in un ambulatorio di Medicina di Gruppo Integrata di Mira, nel veneziano, 'EptaMedica', del dottor Stefano Rigo e associati. "Attendiamo oggi 80 nostri assistiti -ha detto Rigo - che abbiamo convocato selezionandoli per età nella fascia affidata ai Medici di famiglia, cioè quella tra i 70 e i 79 anni. La vaccinazione avviene con AstraZeneca, e ogni valutazione sui nostri assistiti è stata fatta dagli specialisti della nostra Medicina di Gruppo. L'adesione degli assistiti è stata molto favorevole; non temono ed anzi attendono il vaccino con ansia". Presente nell'ambulatorio anche il direttore dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato. Il primo a ricevere l'inoculazione da un medico di famiglia è stato Franco Balello, insieme alla moglie Emilia Brotto: "Nessun timore, e anzi sono felice - ha detto - perché il vaccino è importante, come sono importanti tutti i vaccini, che salvano la vita". (ANSA).