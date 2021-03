Neonato ustionato, il gip convalida l'arresto dei genitori

NAPOLI, 19 MAR - Il gip di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha convalidato l'arresto in carcere nei confronti dei genitori del neonato ricoverato in prognosi riservata, nell'ospedale Santobono di Napoli, per ustioni gravissime: Concetto Bocchetti, 46 anni, resta in carcere. Il carcere è stato disposto anche per Alessandra Terracciano, 36 anni, che però rimane per ora piantonata nell'Ospedale del Mare dove è ricoverata. Appena i sanitari daranno il loro nullaosta verrà sottoposta a interrogatorio. Entrambi furono arrestati dai carabinieri, nelle prime ore dello scorso 17 marzo, con l'accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. (ANSA).