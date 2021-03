Dl Sostegni:conferenza stampa Draghi-Franco-Orlando a 17.30

ROMA, 19 MAR - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 17.30, al termine del Consiglio dei Ministri, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. All'incontro con i giornalisti interverranno i Ministri dell'Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando. Per gli accrediti stampa si potrà inviare una mail completa con i dati anagrafici, numero di cellulare e indicazione della testata giornalistica all'indirizzo salastampachigi@governo.it, entro le ore 14.30. Nel rispetto delle normative anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da un massimo di 30 giornalisti, individuati in base all'ordine di arrivo delle mail e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. I giornalisti ammessi in presenza saranno ricontattati. Il medesimo criterio sarà utilizzato per l'ordine delle domande. Le immagini saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali della Presidenza del Consiglio. L'accesso sarà consentito dalle ore 17.00 mediante l'ingresso da via Santa Maria in Via 37b. (ANSA).