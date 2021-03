Covid: Veneto, 1.917 nuovi casi e 23 decessi

VENEZIA, 19 MAR - Sono 1.917 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 362.925 casi dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il Bollettino regionale. Le vittime salgono a 10.318, con 23 decessi nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono 37.613, 675 in più rispetto a ieri. Stabile la situazione clinica, invariata nei reparti non critici, che accolgono 1.610 pazienti; sono invece 8 i nuovi ingressi in terapia intensiva, con 219 ricoverati. (ANSA).