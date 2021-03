Papa: da 5 anni su Instagram, 7,7 milioni di follower

CITTA DEL VATICANO, 19 MAR - Compie oggi cinque anni @franciscus, l'account instagram del Papa. Era infatti il 19 marzo del 2016 quando iniziava l'avventura in rete del canale di Francesco. Oggi a seguirlo sono 7.722.000 persone, soprattutto in Brasile, Stati Uniti, Colombia e Italia, in un'età compresa per lo più tra i 25 e i 34 anni. La foto più popolare di questi cinque anni - riferisce Vatican News - è quella in cui Papa Francesco sale da solo al Sagrato della Basilica di San Pietro, in una piazza vuota, lo scorso 27 marzo 2020, in occasione dello storico momento speciale di preghiera in piena pandemia; più di un milione di 'like' e 24.200 commenti. Un altro esempio più recente è il viaggio in Iraq, che ha avuto su Instagram 17 milioni di visualizzazioni e due milioni di interazioni con i contenuti. (ANSA).