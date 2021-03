Dl Sostegni:non c'è intesa sulle cartelle,si tratta ancora

ROMA, 19 MAR - Si tratta ancora sulla cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali, a poche ore dal Consiglio dei ministri sul decreto Sostegni. A quanto si apprende da diverse fonti di governo, un accordo sul testo non sarebbe ancora stato raggiunto ed è probabile a questo punto che la mediazione finale venga siglata solo in Cdm. Tra le ipotesi di queste ore ci sarebbe la fissazione di un tetto per la cancellazione a 5000 euro, come inizialmente previsto, ma con un limite di reddito fino a 30mila euro. Ma diverse fonti di maggioranza spiegano che sul punto manca ancora un accordo. Le altre ipotesi da ieri in campo sono abbassare a 3000 euro il tetto per le singole cartelle o ridurre l'arco temporale della sanatoria, che farebbe riferimento non agli anni 2000-2015 ma agli anni 2000-2010. (ANSA).