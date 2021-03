Clima: a Torino migliaia di cartelli Fridays for Future

TORINO, 19 MAR - Due anni dopo il primo sciopero globale tornano a manifestare i ragazzi del Fridays For Future. A Torino si sono dati appuntamento ai giardini Nicola Grosa, difronte al grattacielo Intesa Sanpaolo. Gli ambientalisti hanno coperto il prato con migliaia di cartelli con scritti gli slogan usati durante le manifestazioni degli anni scorsi. "Siamo qui per la giornata di azione globale per il clima - spiega Laura Vallaro, studentessa 20enne di Scienze Forestali eletta pochi giorni fa tra i portavoce nazionali del Fridays For Future Italia - In tutto il mondo ci sono azioni per chiedere di intervenire contro la crisi climatica". "Basta false promesse" recita un gigantesco striscione perché "i politici e le grandi aziende continuano a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni lontani nel tempo e che non servono se non si interviene subito", aggiunge la portavoce del movimento. "Oggi stiamo mettendo questi cartelli, in questo giardino di Torino, per rappresentare le persone che manifesterebbero oggi con noi e che non lo fanno per le norme sul Covid, perché non ha senso in questo momento creare assembramenti". "Il nostro messaggio è indirizzato a politici, a grandi aziende e grandi finanza che hanno anche loro responsabilità di agire", concludono i Fridays. (ANSA).