Recovery: Fico, tolleranza zero su frodi delle mafie

ROMA, 19 MAR - Occorre "l'impegno delle Istituzioni, per adottare una linea di rigore e di tolleranza zero verso ogni frode e ogni illecito nell'utilizzo delle risorse europee" da parte della criminalità in particolare per quelle che arriveranno con il Recovery Fund. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in un messaggio in ricordo di Don Giuseppe Diana, nell'anniversario della sua uccisione da parte della camorra. (ANSA).