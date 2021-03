18app: Mic, via edizione nati 2002, plaude anche Stephen King

ROMA, 19 MAR - Il ministero della Cultura annuncia la nuova edizione di 18app. Dal 1 aprile fino al 31 agosto 2021 i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi al sito www.18app.italia.it per ottenere il Bonus Cultura, un contributo da 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell'editoria audiovisiva e, da quest'anno, anche in abbonamenti ai quotidiani. Il plauso all'iniziativa del ministero della Cultura arriva a sorpresa questa mattina da Oltreoceano: Stephen King, che il ministro Dario Franceschini ringrazia, twitta: "A culture bonus! Now there, ladies and gentleman, boys and girl, is a CIVILIZED IDEA!" Il Bonus Cultura è un'iniziativa nata nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura. Per registrarsi è necessario soltanto richiedere la propria identità digitale (SPID) e accedere attraverso il sito www.18app.italia.it per poter usufruire del portafoglio digitale con un credito di 500 euro da spendere esclusivamente per i beni sopra citati entro il 28 febbraio 2022. Il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2020 n. 192 relativo alla misura è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo ed entrerà in vigore a decorrere dai 15 giorni dalla data di pubblicazione, il 1 aprile, appunto. (ANSA).